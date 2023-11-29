Циклон и антициклон. Каким будет начало календарной зимы, сообщили синоптики

Прогноз погоды по Казахстану на 30 ноября-2 декабря озвучили синоптики Казгидромета.

В ближайшие дни на погоду республики будет оказывать влияние быстрая смена барических образований циклонов и антициклонов.

Они принесут с собой осадки в виде дождя и снега практически во всех регионах Казахстана, в северо-западных, юго-восточных областях прогнозируются сильные осадки.

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Лишь на юго-западе, 01-02 декабря на юге страны ожидается ясная погода без осадков.

По Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелью.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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