Циклон испортит погоду в Казахстане

Синоптическую ситуацию в Казахстане будет формировать Северо-западный циклон. Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики Казигдромета.

Циклон обусловит неустойчивый характер погоды.

Ожидаются осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед и туман.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.