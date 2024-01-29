Циклон испортит погоду в Казахстане

pixabay.com
Синоптическую ситуацию в Казахстане будет формировать Северо-западный циклон. Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики Казигдромета.
Циклон обусловит неустойчивый характер погоды.
Ожидаются осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед и туман.
В температурном фоне значительных изменений не ожидается.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная общество погода прогноз прогноз погоды РТН циклон