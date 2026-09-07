Циклон из Самары принесёт в Казахстан ливни и похолодание

С 8 по 10 сентября на западе Казахстана ожидается ухудшение погоды. Циклон с центром над Самарой принесёт дожди, временами сильные, а также снижение температуры.
На севере, в центре, на юге и в горных районах юго-востока страны прогнозируются кратковременные дожди. На востоке под влиянием антициклона сохранится ясная погода без осадков.
На западе ночью температура понизится с +12…+21 до +7…+16 градусов, днём — с +15…+25 до +13…+23 градусов.
На северо-западе ночью ожидается снижение с +13…+20 до +5…+15 градусов, днём — с +20…+30 до +15…+25 градусов.
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