Сильный ветер осложнил тушение степного пожара в Костанайской области

Сухая трава загорелась вблизи посёлка Большевик Житикаринского района. Из-за высокого травостоя и сильного ветра огонь было сложно потушить.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Сейчас спасатели проливают и окарауливают территорию, чтобы не допустить повторного возгорания.

Обычный вызов скорой помощи может закончиться конфликтом, угрозами или нападением на медиков. Чаще всего агрессию...

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