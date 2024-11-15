В Костанае срочно ищут доноров для ребёнка, получившего тяжёлую электротравму





В Костанае требуется помощь Савве Тиншану, 2013 года рождения. По информации, распространённой его семьёй, несчастный случай произошёл на территории локомотива в районе аэропорта. Ребёнок получил удар электрическим током и тяжёлую электротравму.

Сейчас Савва находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Как сообщают близкие, ожоги составляют около 70% тела.

Для ребёнка срочно требуется кровь второй положительной группы — II (Rh+). Сдать её можно в Центре крови по адресу: улица Быковского, 4А. При обращении необходимо указать, что кровь предназначена для Саввы Тиншана.

Перед поездкой рекомендуется уточнить в Центре крови, сохраняется ли потребность в донорах.

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