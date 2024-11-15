USD 456.56 EUR 530.52 RUB 5.28

В Костанае срочно ищут доноров для ребёнка, получившего тяжёлую электротравму

— Сегодня, 14:12
Изображение для новости: В Костанае срочно ищут доноров для ребёнка, получившего тяжёлую электротравму

pixabay.com


В Костанае требуется помощь Савве Тиншану, 2013 года рождения. По информации, распространённой его семьёй, несчастный случай произошёл на территории локомотива в районе аэропорта. Ребёнок получил удар электрическим током и тяжёлую электротравму.

Сейчас Савва находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Как сообщают близкие, ожоги составляют около 70% тела.

Для ребёнка срочно требуется кровь второй положительной группы — II (Rh+). Сдать её можно в Центре крови по адресу: улица Быковского, 4А. При обращении необходимо указать, что кровь предназначена для Саввы Тиншана.

Перед поездкой рекомендуется уточнить в Центре крови, сохраняется ли потребность в донорах.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.