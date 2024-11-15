Новые правила для владельцев земли вступят в силу с 8 сентября





С 8 сентября в Казахстане вступает в силу новый закон «Об охране почв». Он устанавливает дополнительные требования для собственников и пользователей земельных участков при строительстве и других работах, которые приводят к нарушению почвенного покрова, передает zakon.kz

Одно из главных нововведений касается плодородного слоя почвы. Перед началом строительства или других несельскохозяйственных работ его необходимо своевременно снять, сохранить и в дальнейшем использовать по назначению.

Плодородным слоем считается верхняя часть почвы, обладающая свойствами, необходимыми для роста и развития растений. Новые нормы направлены на то, чтобы такой грунт не был безвозвратно утрачен, например, под фундаментом здания или асфальтовым покрытием.

Собственники земельных участков и землепользователи теперь обязаны проводить мероприятия по защите земель от истощения, опустынивания, эрозии, загрязнения и других процессов разрушения. При нарушении земель также потребуется проводить их рекультивацию и восстанавливать плодородие.

Если участок используется как пашня или пастбище и плодородный слой остается на месте, собственник должен принимать меры для сохранения плодородия и предотвращения деградации почвы.

Снятый плодородный слой нельзя использовать по своему усмотрению. Закон предусматривает его применение для рекультивации нарушенных земель, улучшения сельскохозяйственных и малопродуктивных угодий, восстановления деградированных почв, а также для озеленения и благоустройства населенных пунктов. Вывоз такой почвы за пределы Казахстана запрещается.

За невыполнение обязанностей по охране земель предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц это предупреждение или штраф в размере 5 МРП — 21 625 тенге в 2026 году. Для малого бизнеса и некоммерческих организаций штраф составляет 10 МРП, среднего бизнеса — 20 МРП, крупного — 50 МРП. При повторном нарушении в течение года размер штрафа увеличивается вдвое.

Отдельные требования установлены для недропользователей и организаций, выполняющих строительные и другие работы. До их начала они обязаны снять плодородный слой и обеспечить такое хранение, при котором грунт не потеряет свои качества.

За незаконное снятие плодородного слоя также предусмотрено наказание. По статье 337 КоАП штраф для физических лиц начинается от 40 МРП. Для недропользователей в случаях, когда утрата или порча плодородного слоя повлекла крупный ущерб, может наступить уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы.

Закон «Об охране почв» и связанные с ним поправки вступают в силу 8 сентября 2026 года.

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