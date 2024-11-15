Военные колонны на дорогах: предупреждение для казахстанцев

Военная техника будет передвигаться по территории трёх областей Казахстана
С 7 по 30 сентября на территории Алматинской, Жамбылской областей и области Жетісу запланировано передвижение военной техники и личного состава. Оно связано с подготовкой и проведением совместных учений Организации Договора о коллективной безопасности «Рубеж-2026», сообщает Armia.kz.
Учения пройдут с 12 по 19 сентября на полигоне «Коктал» в области Жетісу.
Военнослужащие проведут полевые занятия, во время которых отработают перегруппировку войск, управление подразделениями и выполнение поставленных задач. Мероприятия организуют в соответствии с утверждёнными планами боевой подготовки государств — членов ОДКБ.
Учения «Рубеж» проводятся регулярно и поочерёдно на территории стран, входящих в организацию.
Граждан, представителей СМИ и пользователей социальных сетей просят не распространять непроверенные сведения и ориентироваться только на официальную информацию.
Также казахстанцам напомнили, что за распространение заведомо ложной и недостоверной информации предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством страны.
ОДКБ, военные учения, военная техника, Рубеж-2026, Казахстан
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