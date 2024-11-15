Крики, угрозы и удары: медработников хотят защитить страховкой





Обычный вызов скорой помощи может закончиться конфликтом, угрозами или нападением на медиков. Чаще всего агрессию проявляют нетрезвые пациенты, а также родственники, которые не могут справиться с эмоциями в критической ситуации.

Исполняющий обязанности заведующего Костанайским отделением областной станции скорой помощи Султан Джусупов ранее сам выезжал на вызовы. По его словам, медикам иногда приходится одновременно спасать пациента и защищаться от окружающих.

— Мы проводим сердечно-лёгочную реанимацию, а нас дёргают за ворот и требуют оживить пациента. Мы делаем всё, что в наших силах, но мы не боги. Был случай, когда медработники привели в чувство нетрезвого пациента, после чего тот напал на одного из сотрудников и ударил его по лицу. Мы такие же люди, нас дома ждут семьи, — рассказал Султан Джусупов.

При этом специалист подчёркивает, что благодарных пациентов значительно больше. Однако угроза столкнуться с агрессией по-прежнему остаётся частью работы выездных бригад.

Несмотря на усиление ответственности за нападения и оскорбления медработников, получить назначенную судом компенсацию пострадавшим удаётся не всегда.

— В прошлом году суд обязал нападавшего выплатить компенсацию медицинскому работнику. Однако деньги он так и не получил, поскольку виновный сослался на сложное материальное положение. Сегодня система возмещения ущерба медикам, пострадавшим от нападений, фактически не работает, — отметила председатель Костанайского областного филиала отраслевого профсоюза работников здравоохранения Senim Татьяна Булгацевич.

Министерство здравоохранения разработало проект приказа, предусматривающий страховую защиту медработников и выплаты тем, кто пострадал от насилия при исполнении обязанностей. Предполагается, что механизм будет распространяться также на интернов и резидентов во время обучения.

По словам эксперта, система страхования профессиональной ответственности должна защищать не только медиков, но и пациентов. Если в процессе лечения человеку будет причинён ущерб, компенсацию сможет выплатить страховая компания.

Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до 16 сентября.

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