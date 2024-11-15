Спасатели проверят более пяти тысяч домов перед отопительным сезоном





Жительница дачного общества «Садовод-строитель» Любовь Глывина уже девять лет отапливает свой дом печью. Заготавливать дрова и уголь женщина может самостоятельно, однако обслуживать и очищать дымоход она не умеет. В прошлом году он забивался дважды.

На помощь женщине пришли сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области. Специалисты прочистили дымоход и установили в доме датчик угарного газа.

Устройство работает от обычных батареек. При опасной концентрации угарного газа оно подаёт звуковой сигнал и начинает мигать красным. В таком случае жильцам необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать экстренные службы по номерам 101 или 112. Состояние батареек в датчике рекомендуют проверять ежемесячно.

С 15 августа в Костанайской области проходит месячник пожарной безопасности. Во время профилактических рейдов особое внимание уделяют домам социально уязвимых жителей.

— В скорректированные списки по области включено более пяти тысяч адресов. Это дома многодетных и малообеспеченных семей, маломобильных граждан и одиноко проживающих пенсионеров, — сообщила главный специалист управления государственного противопожарного контроля ДЧС Костанайской области Нургуль Изтлеуова.

За две недели специалисты обследовали более половины домов, включённых в списки. Они проверяют исправность печей, дымоходов и электропроводки, нарушения при эксплуатации которой также часто становятся причиной пожаров.

По данным ДЧС, в минувшем отопительном сезоне количество пожаров сократилось на 3%, случаев отравления угарным газом стало вдвое меньше, а число погибших при пожарах уменьшилось на 47%.

Месячник пожарной безопасности продлится до 15 сентября.

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