Вице-президент: в памятниках некоторых регионов прослеживается местничество

В Казахстане намерены усилить работу по сохранению исторической памяти. Об этом сообщил на своей странице в инстаграм вице-президент Ерлан Карин, передает zakon.kz
По его словам, ранее в стране упорядочили вопросы, связанные с установкой памятников. Теперь внимание планируют уделить их смысловому и содержательному наполнению. Для всех регионов предлагается выработать единый подход.
Ерлан Карин отметил, что памятники, скульптуры и малые архитектурные формы должны способствовать укреплению национальной идентичности и общественных ценностей.
При этом в некоторых регионах при установке памятников, по его словам, наблюдаются проявления местничества и другие негативные тенденции. Устранять подобные недостатки планируется системно и на постоянной основе. Новые направления работы будут разрабатываться совместно с архитекторами.
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