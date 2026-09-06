Вице-президент: в памятниках некоторых регионов прослеживается местничество





В Казахстане намерены усилить работу по сохранению исторической памяти. Об этом сообщил на своей странице в инстаграм вице-президент Ерлан Карин, передает zakon.kz

По его словам, ранее в стране упорядочили вопросы, связанные с установкой памятников. Теперь внимание планируют уделить их смысловому и содержательному наполнению. Для всех регионов предлагается выработать единый подход.

Ерлан Карин отметил, что памятники, скульптуры и малые архитектурные формы должны способствовать укреплению национальной идентичности и общественных ценностей.

При этом в некоторых регионах при установке памятников, по его словам, наблюдаются проявления местничества и другие негативные тенденции. Устранять подобные недостатки планируется системно и на постоянной основе. Новые направления работы будут разрабатываться совместно с архитекторами.

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