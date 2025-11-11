Осуждённая за хищение женщина вышла на свободу по амнистии в Костанае





В Костанайской области завершили применение амнистии, объявленной в связи с принятием новой Конституции. Она коснулась как осуждённых, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, так и граждан, состоящих на пробационном контроле.

Одной из освобождённых стала бывший бухгалтер частной организации из Актобе Светлана Алматова. За хищение денежных средств её приговорили к трём с половиной годам лишения свободы. Сначала женщина отбывала наказание в учреждении средней безопасности, затем была переведена в колонию-поселение.

Благодаря амнистии Светлана Алматова вышла на свободу на четыре месяца раньше установленного срока.

— О возможности амнистии мы узнали от сотрудников учреждения. Они регулярно информировали нас обо всех изменениях. По их представлению меня выдвинули на амнистию, — рассказала Светлана Алматова.

После освобождения женщина намерена адаптироваться к жизни в обществе, найти работу и освоить другую специальность.

По данным ДУИС по Костанайской области, в учреждениях уголовно-исполнительной системы под амнистию попали 314 человек. Из них 114 полностью освободили от дальнейшего отбывания наказания, ещё 200 осуждённым сократили сроки.

Амнистию также применили к 340 гражданам, состоящим на пробационном контроле. Из них 95 освободили от дальнейшего отбывания наказания, а 245 сократили контрольные сроки.

Каждое ходатайство рассматривалось судом индивидуально, после чего выносилось отдельное постановление. Амнистия носит разовый характер и распространяется только на преступления, совершённые до вступления соответствующего закона в силу.

Под действие амнистии не подпадают лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие, коррупционные преступления, преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, а также сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.

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