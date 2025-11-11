Статус «заблокированного пациента» появится в поликлиниках

С 12 сентября в Казахстане изменятся правила прикрепления к поликлиникам. Ежегодные кампании прикрепления отменят — пациентам больше не придётся ждать определённого периода, чтобы выбрать другую медицинскую организацию.
Сменить поликлинику по собственному желанию можно будет один раз в год в любое удобное время.
Ещё одно нововведение — статус «заблокированного пациента». Его будут присваивать гражданам, которые в течение трёх лет ни разу не обращались в свою поликлинику. В этом случае медицинская организация перестанет получать финансирование за такого пациента.
— Это никак не касается непосредственно самого пациента. Как только он обратится в медицинскую организацию, его статус восстановят, — пояснила руководитель отдела управления здравоохранения акимата Костанайской области Алия Бекенова.
Новый статус не лишает человека права на медицинскую помощь и не отменяет уплату взносов на обязательное социальное медицинское страхование. Отчисления в систему ОСМС необходимо будет продолжать в прежнем порядке.
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