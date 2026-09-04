Избиение полицейского сняли на видео: трое подсудимых отказались от присяжных





В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области состоялось предварительное слушание по делу 21-летнего Руслана Пасечника, 22-летнего Амира Дамирулы и 25-летнего Арнура Арманулы. Все трое находятся под стражей с 28 марта.

По версии обвинения, конфликт произошёл утром 28 марта во дворе дома №60 в микрорайоне Береке. Молодые люди якобы находились в состоянии алкогольного опьянения, продолжали распивать спиртное, громко спорили и нецензурно выражались.

В это время во двор вышел сотрудник полиции Руслан Казиев. По дороге на службу он собирался отвезти к родственникам своих детей пяти и семи лет. Посадив их в автомобиль, полицейский подошёл к компании и потребовал прекратить противоправное поведение.

— Казиев сделал указанным лицам законное устное замечание, потребовал прекратить противоправное поведение, покинуть общественное место и отправиться по месту проживания. Однако Пасечник, осознавая, что перед ним находится сотрудник полиции, воспринял его действия агрессивно, — сообщил государственный обвинитель Еркебулан Айтбаев.

Последовавший конфликт и избиение полицейского сняли на телефоны очевидцы. Видеозаписи, сделанные с разных ракурсов, позднее распространились в интернете. Свидетели пытались остановить участников драки.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Казиев получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы. Повреждения квалифицированы как лёгкий вред здоровью, повлёкший кратковременное расстройство здоровья сроком до 21 дня.

По данным обвинения, противоправные действия прекратили сотрудники полиции, прибывшие на вызов очевидцев.

Всех троих обвиняют в применении группой лиц насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Во время предварительного слушания подсудимым предложили рассмотреть дело с участием десяти присяжных заседателей, однако все трое от этого отказались.

Главное судебное разбирательство назначено на 16 сентября.

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