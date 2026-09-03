Незаконный доход превысил 579 млн тенге: в Костанае осудили организаторов микрозаймов





Суд №2 Костаная вынес приговор двум подсудимым по делу о незаконной микрофинансовой деятельности. Одного из них также признали виновным в легализации денег, полученных преступным путём.

Как установил суд, подсудимые П. и Г. с января 2024 года по декабрь 2025 года без соответствующей лицензии выдавали населению микрозаймы под залог имущества. Свою деятельность они маскировали под комиссионную торговлю, используя фиктивные документы и притворные сделки.

За два года подсудимые оказали услуги по хранению и реализации ювелирных изделий более чем 1 600 клиентам. Полученный ими незаконный доход превысил 579 млн тенге.

Кроме того, П. разместил часть средств на депозитных счетах, чтобы скрыть их преступное происхождение и получить дополнительный доход. В виде банковского вознаграждения он заработал ещё 534 тысячи тенге.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить П. три года лишения свободы, а Г. — два года. Также был заявлен иск о взыскании всего незаконно полученного дохода. Подсудимые частично признали вину.

При назначении наказания суд учёл их раскаяние и частичное признание вины. Смягчающими обстоятельствами также стали наличие у П. ребёнка с инвалидностью, а у Г. — малолетнего ребёнка. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

В результате П. приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, Г. — к двум годам. Отбывать наказание они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Обоим осуждённым также запретили заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях в течение семи лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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