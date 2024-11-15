Педиатрические участки планируют сохранить в поликлиниках Казахстана

Министерство здравоохранения Казахстана планирует сохранить самостоятельные педиатрические участки в поликлиниках, где есть необходимые специалисты. Это позволит детям получать первичную медицинскую помощь у педиатра по месту прикрепления.
Предлагаемые изменения направлены на укрепление педиатрической службы и не предполагают отказа от врачей общей практики. Медицинские организации смогут самостоятельно выбирать модель оказания помощи детям с учётом кадрового обеспечения и потребностей населения.
Педиатрические участки обеспечивают постоянное наблюдение за здоровьем детей. Врачи проводят профилактические осмотры, оценивают физическое и психомоторное развитие, выявляют заболевания на ранней стадии и при необходимости направляют пациентов к профильным специалистам. Особенно важна такая помощь для детей раннего возраста.
Одновременно Минздрав увеличивает подготовку педиатров. В 2026 году обучение завершили 123 специалиста, в 2027 году ожидается выпуск ещё 91 врача. В рамках государственного образовательного заказа на 2026–2027 учебный год предусмотрено 113 грантов по специальности «Педиатрия».
Кроме того, с июня 2025 года в поликлиниках по месту жительства создаются педиатрические отделения. За последний год в стране открыли 366 таких подразделений.
Главная задача изменений — обеспечить комплексное наблюдение за ребёнком с рождения, повысить эффективность раннего выявления нарушений развития и улучшить взаимодействие педиатров, врачей общей практики и узких специалистов.
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