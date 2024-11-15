В Казахстане за полгода ликвидировали почти 20 тысяч компаний





В первом полугодии 2026 года в Казахстане прекратили деятельность 19,6 тысячи предприятий — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает LS со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Среди ликвидированных предприятий оказались шесть крупных компаний — их число сократилось в 3,2 раза. Количество закрытых средних предприятий выросло на 42,8% и достигло 20. Практически весь объём пришёлся на малый бизнес — 19,6 тысячи компаний, что вдвое превышает прошлогодний показатель.

Число ликвидированных государственных предприятий увеличилось в восемь раз — до 112, а акционерных обществ — в 10,6 раза, до 202. Кроме того, деятельность прекратили 17,2 тысячи хозяйственных товариществ — вдвое больше, чем годом ранее.

Больше всего закрытых компаний работали в следующих сферах:

торговля — 6,7 тысячи, рост в 2,1 раза;

строительство — 2,8 тысячи, рост в 2,5 раза;

обрабатывающая промышленность — 1 тысяча, рост в 2,2 раза;

сельское, лесное и рыбное хозяйство — 835, рост в два раза;

операции с недвижимостью — 779, рост в три раза.

Лидером по количеству ликвидированных предприятий стала Астана, где с начала года закрылись 7,5 тысячи компаний. По сравнению с прошлым годом показатель вырос более чем в пять раз.

В Алматы деятельность прекратили 2 тысячи предприятий — на 40,8% больше, чем годом ранее. В Шымкенте ликвидировали 1 тысячу компаний, показатель увеличился в 1,7 раза.

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