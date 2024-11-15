Лето задержится: до +37 градусов ожидается в Казахстане

С 3 по 5 сентября на большей части Казахстана сохранится сухая и по-летнему тёплая погода, сообщили синоптики.
Большая часть страны будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков.
На западе, юге и юго-востоке Казахстана атмосферные фронты принесут кратковременные дожди, грозы и усиление ветра. На востоке и в горных районах юго-востока ночи останутся прохладными.
Днём температура воздуха составит:
- на западе, севере и в центре — от +25 до +33 градусов;
- на востоке — от +20 до +25 градусов;
- на юге — от +28 до +37 градусов;
- на юго-востоке — от +20 до +30 градусов, в горных и предгорных районах — от +10 до +20 градусов.
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