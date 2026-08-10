Казахстанским студентам за рубежом напомнили о декларации: кому её нужно сдать до 15 сентября





Гражданам Казахстана, обучающимся в зарубежных вузах, напомнили о правилах всеобщего декларирования. Сам по себе статус студента не обязывает сдавать декларацию, однако она потребуется при наличии иностранных счетов, имущества или доходов, подлежащих самостоятельному налогообложению.

Как сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, декларацию за 2025 год необходимо представить не позднее 15 сентября 2026 года. Если по её итогам начислен индивидуальный подоходный налог, оплатить его нужно до 25 сентября.

Студенты, находящиеся за рубежом с целью обучения, как правило, сохраняют статус налоговых резидентов Казахстана. Поэтому их иностранные доходы и активы могут попадать в казахстанское налоговое поле.

Декларацию необходимо подать, если на 31 декабря 2025 года общая сумма денег на счетах в иностранных банках превышала 1 000 МРП, или 3 миллиона 932 тысячи тенге. Учитывается совокупный остаток на всех зарубежных счетах, включая стипендиальные и накопительные. Такой порог подтверждается разъяснением Комитета государственных доходов.

Отчитаться также необходимо при наличии зарегистрированного за границей имущества: квартиры, дома, земельного участка, автомобиля, доли в иностранной компании, ценных бумаг, брокерского счёта или цифровых активов.

Ещё одно основание — приобретение в течение 2025 года имущества общей стоимостью более 20 тысяч МРП, или 78 миллионов 640 тысяч тенге. В декларации указывается источник средств, использованных для покупки.

Отдельное внимание следует обратить на иностранные стипендии и гранты. Декларация, которую сдают в сентябре 2026 года, охватывает доходы за 2025 год. Такие выплаты могли относиться к зарубежным доходам, подлежащим декларированию и налогообложению. При этом налог, уплаченный за рубежом, может быть зачтён при наличии соответствующего международного соглашения и подтверждающих документов.

С 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, предусматривающий льготный режим для стипендий и грантов, которые получают казахстанцы, обучающиеся за границей.

Подать декларацию можно дистанционно через Кабинет налогоплательщика, портал eGov или мобильное приложение e-Salyq Azamat. Личный приезд в Казахстан для этого не требуется.

За несвоевременную подачу декларации предусмотрена административная ответственность. Студентам рекомендуют заранее проверить остатки на иностранных счетах и подготовить банковские выписки, документы на зарубежное имущество и справки об обучении.

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