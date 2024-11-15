Первая ипотека по «Ұмай» выдана: квартиру купила 25-летняя казахстанка





Отбасы банк выдал первый кредит по новой женской жилищной программе «Ұмай». Обладательницей займа стала 25-летняя жительница Актау Акмарал Молдалиева, работающая специалистом по кадрам.

Молодая семья Акмарал ожидает рождения первенца, поэтому приобретение собственного жилья стало для неё особенно важным. Девушка заранее открыла депозит в Отбасы банке, регулярно откладывала деньги и подобрала двухкомнатную квартиру на вторичном рынке.

Стоимость жилья составила 20,3 миллиона тенге. Первоначальный взнос в размере трёх миллионов тенге покупательница перечислила продавцу после заключения договора купли-продажи.

— Сегодня мечта о новой квартире стала реальностью. Благодаря программе «Ұмай» я смогла приобрести жильё и теперь буду готовиться к новому этапу своей жизни. Оформление прошло очень быстро. Желаю, чтобы как можно больше женщин смогли стать собственницами жилья с помощью этой программы, — рассказала Акмарал Молдалиева.

Приём заявок по программе начался 31 августа 2026 года в 9:00 и завершился в 16:00 того же дня. За семь часов банк принял 855 заявок. Все участницы получили предварительное одобрение и теперь могут заниматься поиском жилья и оформлением кредита.

Средняя сумма запрашиваемого займа составила 23,4 миллиона тенге. Самой молодой участнице программы 18 лет, самой старшей — 63 года. Средний возраст заявительниц — 39 лет.

Первую заявку 31 августа подала 29-летняя учительница истории из Астаны. Банк предварительно одобрил ей заём на 21 миллион тенге. Предполагаемый ежемесячный платёж составит около 340 тысяч тенге. На поиск квартиры участнице предоставили три месяца.

Средства на реализацию программы выделил Азиатский банк развития. Первый транш составил девять миллиардов тенге. Из-за высокого спроса Отбасы банк обратился к финансовой организации с просьбой досрочно предоставить второй транш.

О следующей дате приёма заявок по программе «Ұмай» сообщат дополнительно.

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