Около 50 атлетов выступили на чемпионате Костанайской области по бодибилдингу





В Лисаковске прошёл открытый чемпионат Костанайской области по бодибилдингу. В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов, выступивших в 19 категориях.

Турнир стал отборочным этапом перед чемпионатом Казахстана, который состоится через две недели в Рудном.

— Это спортсмены, которые будут представлять свои регионы на чемпионате Казахстана. По итогам областного турнира формируются команды, — рассказал главный судья соревнований Андрей Масюк.

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Первыми на сцену вышли юноши до 18 лет. Костанай в этой категории представил 17-летний Тимофей Семенов. Он учится в индустриальном колледже на преподавателя физической культуры и занимается бодибилдингом полтора года. Несмотря на небольшой стаж, юноша уже работает тренером в спортивном клубе.

Дебютное выступление оказалось для Тимофея успешным — он стал чемпионом соревнований.

— Подготовка длилась с апреля. Было тяжело и морально, и физически. Это мой первый старт и, как видите, удачный, — поделился спортсмен.

В женских категориях судьи оценивали не только физическую форму участниц, но также пропорции, сценическую подачу и уверенность. Среди спортсменок выступила 16-летняя Мартина Какичева из Уральска — бронзовый призёр чемпионата Казахстана. Ранее девушка занималась баскетболом, а в бодибилдинг пришла по рекомендации тренеров.

Честь Лисаковска защищали два участника. В категории «Бодибилдинг свыше 85 килограммов» выступил Андрей Скорокиржа. Ранее он побеждал на областном первенстве и занимал четвёртое место на чемпионате страны. Интенсивные тренировки спортсмен совмещает с работой начальником Красногорского рудника.

Победителем в категории «Менс физик» стал костанаец Пётр Пищеборщ, который занимается бодибилдингом пять лет. В прошлом году он завоевал серебряную и бронзовую медали, а на этот раз поднялся на высшую ступень пьедестала.

Выступления оценивали судьи национальной и первой категорий из Актобе, Уральска, Костаная и Рудного.

Общий призовой фонд для победителей абсолютных категорий составил один миллион тенге. По 200 тысяч тенге получили победители в номинациях «Фитнес-бикини», «Велнес» и «Менс физик». Главный приз — 400 тысяч тенге — достался представителю Рудного, который стал абсолютным чемпионом по бодибилдингу.

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