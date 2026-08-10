Многодетным семьям упростят получение квартир в Казахстане





В Казахстане изменят критерии подбора жилья для очередников. Ранее при распределении применялась норма от 15 до 18 квадратных метров на каждого члена семьи.

Из-за этого многодетные семьи не всегда могли получить квартиру: подходящего по площади жилья в предлагаемом фонде могло просто не оказаться.

Теперь при распределении будут учитывать количество комнат. Если семья согласна получить трёх- или четырёхкомнатную квартиру меньшей площади, система сможет предоставить ей такое жильё.

— В семье, допустим, семь человек, но квартир необходимой площади просто нет. Раньше программа не могла распределить им жильё. Теперь, если есть четырёхкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров и семья согласна её получить, программа сможет её предложить. Жильё будут распределять по количеству комнат, — пояснил Амир Искендиров.

Ожидается, что новый подход позволит большему числу многодетных семей получить квартиры из имеющегося жилищного фонда.

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