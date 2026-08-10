Казахстанцы с долей 50% и более в жилье не смогут встать на жилищный учёт





В Казахстане изменили жилищное законодательство. Часть поправок, разработанных Министерством промышленности и строительства совместно с Отбасы банком, вступит в силу 14 сентября.

По новым правилам на жилищный учёт не смогут встать граждане, которым принадлежит 50% или более в единственном жилье. Тех, кто уже состоит в очереди, это ограничение не коснётся.

Отдельные изменения направлены на защиту прав детей-сирот. После прекращения опекунства они смогут сохранить своё место в очереди или повторно встать на учёт с первоначальной даты.

— Если опекунство было прекращено, дети-сироты всё равно имеют право стоять в очереди или встать повторно с той даты, когда были поставлены на учёт изначально. Изменения коснулись и состава семьи. По взаимному согласию в него теперь можно включить родителей супругов, внуков и родителей опекунов, — рассказал начальник отдела Костанайского областного филиала Отбасы банка Амир Искендиров.

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