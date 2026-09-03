Военнослужащего с семьёй из шести человек хотели лишить жилищных выплат из-за отказа от однокомнатной квартиры





Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области рассмотрел иск военнослужащего о признании незаконным решения жилищной комиссии.

Мужчине, воспитывающему семью из шести человек, предложили служебное жильё — однокомнатную квартиру. Он отказался от неё, поскольку площадь помещения не соответствовала составу семьи. После этого жилищная комиссия сняла его с учёта нуждающихся в жилье и прекратила назначение текущих жилищных выплат.

Представители ответчика ссылались на нормы законодательства о предоставлении служебного жилья. Однако суд указал, что жильё из государственного жилищного фонда должно предоставляться с соблюдением установленных норм площади.

Кроме того, в протоколе комиссии было указано, что квартира рассчитана на семью из одного человека. Предоставление такого жилья семье из шести человек не обеспечивает надлежащих жилищных условий и нарушает принцип соразмерности.

Также ответчик не доказал, что квартира предлагалась с соблюдением очерёдности. Гражданам, которые были поставлены на учёт раньше истца, это жильё не предлагали.

Суд удовлетворил иск военнослужащего, отменил решение комиссии и восстановил его право на жилищное обеспечение. Решение вступило в законную силу.

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