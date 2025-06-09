Запись к врачам в Казахстане теперь доступна на 60 дней вперёд





С 2024 года в Казахстане поэтапно меняют подходы к работе поликлиник. Основная цель — сделать медицинскую помощь доступнее и сократить время ожидания для пациентов.

Графики приёма врачей теперь могут открываться на 60 дней вперёд. Ранее самостоятельная запись была доступна преимущественно на две недели.

Доля пациентов, самостоятельно записывающихся к врачам общей практики, выросла с 20% до 72,5%. Для профильных специалистов показатель увеличился с 4% до 66,1%.

Время, отведённое участковым врачам на приём пациентов, увеличили с четырёх до шести часов в день. Благодаря этому средний срок ожидания сократился с 5–7 до 1–3 дней.

За два года в поликлиниках открыли 680 кабинетов неотложной помощи. Обратиться туда можно при внезапном ухудшении самочувствия, если нет непосредственной угрозы жизни. В частности, помощь оказывают при высокой температуре, повышенном давлении, обострении хронических заболеваний, сильной боли, рвоте, диарее и небольших травмах.

Кроме того, для оказания неотложной помощи сформировали 995 мобильных бригад. При состояниях, угрожающих жизни, необходимо вызывать скорую помощь.

В поликлиниках также развивается самостоятельный сестринский приём. Медсёстры могут проводить отдельные процедуры, оформлять документы и наблюдать пациентов с хроническими заболеваниями. Это позволяет снизить нагрузку на врачей и освободить больше времени для диагностики и лечения.

Охват населения услугами первичной медико-санитарной помощи увеличился с 60% до 80%.

Продолжается цифровизация медицинских документов. В электронный формат переведены рецепты и больничные листы, также цифровизированы 13 видов медицинских справок.

Изменились и сроки действия результатов обследований перед плановой госпитализацией. Для одних исследований их увеличили с 10 до 12 дней, для других — с одного до трёх месяцев. Это позволит пациентам реже проходить повторные обследования из-за истечения срока действия предыдущих результатов.

Въезд в Казахстан для иностранцев станет платным Электронное разрешение на въезд в Казахстан для иностранцев, включая граждан России, станет платным. Об этом...

НДС в Казахстане могут повысить до 20%: что будет с ценами Казахстану необходимо сохранить ставку налога на добавленную стоимость на уровне 16% и оценить последствия уже...