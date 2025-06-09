НДС в Казахстане могут повысить до 20%: что будет с ценами





Казахстану необходимо сохранить ставку налога на добавленную стоимость на уровне 16% и оценить последствия уже принятых изменений. Такое мнение в беседе с LS высказала эксперт Раушан Тасшоинова, передает lsm.kz

По её словам, ориентироваться только на среднюю ставку НДС в странах Организации экономического сотрудничества и развития неправильно. В ОЭСР она составляет в среднем 19,3%, однако показатели заметно различаются: в Швейцарии — 8,1%, в Южной Корее — 10%, а во многих европейских государствах — более 20%.

При определении подходящей ставки необходимо учитывать доходы населения, структуру налоговых поступлений, объём льгот, качество администрирования и возможности государства оказывать адресную социальную поддержку.

Эксперт отметила, что среди стран ОЭСР нет государства, которое можно было бы считать полным аналогом Казахстана. Некоторые сходства есть с Мексикой, Чили, Колумбией и Турцией, однако эффективность сбора НДС в этих странах отличается.

В Мексике действует ставка 16%, но многие продукты питания и лекарства облагаются по нулевой ставке. При этом фактические поступления составляют около 35% от потенциально возможного объёма. В Чили при ставке 19% собирают примерно 67% возможных поступлений, а НДС формирует более 29% всех налоговых доходов. В Колумбии при аналогичной ставке эффективность сбора составляет около 38%.

Разница связана с количеством льгот и исключений, а также масштабами теневого сектора. Поэтому результат зависит не только от размера ставки, но и от широты налоговой базы и качества администрирования.

Опыт Турции, где НДС повысили с 18% до 20% в 2023 году, пока также нельзя считать однозначным подтверждением эффективности высокой ставки. На налоговые поступления одновременно влияли инфляция, изменение потребления и другие экономические факторы.

Раушан Тасшоинова считает, что обсуждать новое повышение НДС в Казахстане преждевременно. Ставка 16% действует только с 1 января 2026 года, одновременно были изменены порог постановки на учёт и другие условия налогообложения бизнеса.

Экономика ещё не проработала полный год по новым правилам. При этом годовая инфляция в июле составляла 10,2%. По расчётам эксперта, повышение НДС с 16% до 20% при полном переносе налога на покупателя может увеличить цену облагаемого товара примерно на 3,4%.

Прежде чем рассматривать дальнейшее повышение, необходимо изучить динамику поступлений в бюджет, влияние налога на цены, задолженность, количество плательщиков и возможный уход бизнеса в теневой сектор.

Если в будущем пересмотр ставки окажется необходимым, эксперт предлагает повышать её постепенно — по одному процентному пункту с анализом последствий каждого этапа. Одновременно следует сокращать необоснованные льготы, бороться с фиктивными счетами-фактурами и ускорять возврат НДС добросовестным компаниям.

Тасшоинова не исключила и временного снижения ставки в случае серьёзного ухудшения экономической ситуации. Однако такая мера уменьшает бюджетные поступления и не всегда приводит к сопоставимому снижению цен.

По мнению эксперта, бизнесу прежде всего необходимы стабильные и предсказуемые налоговые правила.

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