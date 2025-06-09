Въезд в Казахстан для иностранцев станет платным





Электронное разрешение на въезд в Казахстан для иностранцев, включая граждан России, станет платным. Об этом сообщили представители оператора системы QazETA, через которую оформляется Electronic Travel Authorization (ETA), сообщает lenta.ru

Стоимость разрешения будет одинаковой для граждан всех государств. Точная сумма пока не определена — вопрос находится на согласовании.

Система электронных разрешений начала работать в Казахстане в конце лета 2026 года. Сейчас она действует в пилотном режиме, поэтому отсутствие ETA пока не является основанием для отказа во въезде. На данном этапе разрешение оформляется бесплатно.

Обязательным ETA будет становиться поэтапно:

с 1 ноября — для пассажиров международных авиарейсов;

с 15 ноября — для въезжающих на автомобилях, кроме пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС;

с 30 ноября — для автомобилистов, пересекающих границы стран ЕАЭС;

с 15 декабря — для пассажиров, прибывающих через морские порты.

Срок действия электронного разрешения составит 180 дней.

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