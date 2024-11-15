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В Костанае на неделю отключат воду в 18 многоэтажках

— Сегодня, 09:45
Изображение для новости: В Костанае на неделю отключат воду в 18 многоэтажках

pixabay.com


В связи с устранением порыва на трубопроводе диаметром 530 мм в Костанае временно прекратят подачу горячей воды в 18 многоэтажных жилых домах.

Отключение продлится с 09:00 3 сентября до 20:00 10 сентября 2026 года.

Воды не будет по следующим адресам:

5-й микрорайон:

  • дома № 7А, 7Б, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 18, 20 и 21;

улица Арыстанбекова:

  • дом № 3/10.


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