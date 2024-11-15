В Костанае на неделю отключат воду в 18 многоэтажках

Тариф на воду для жителей в районе Костанайской области снизили более чем в 45 раз
Стоимость питьевой воды для жителей села Глебовка Денисовского района снизили с 5 520,59 до 116...
В связи с устранением порыва на трубопроводе диаметром 530 мм в Костанае временно прекратят подачу горячей воды в 18 многоэтажных жилых домах.
Отключение продлится с 09:00 3 сентября до 20:00 10 сентября 2026 года.
Воды не будет по следующим адресам:
5-й микрорайон:
улица Арыстанбекова:
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