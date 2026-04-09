Водителя Geely наказали за парковку во втором ряду возле гимназии в Костанае

В Костанае на неделю отключат воду в 18 многоэтажках
В связи с устранением порыва на трубопроводе диаметром 530 мм в Костанае временно прекратят подачу...
В Костанае водитель автомобиля Geely оставил машину во втором ряду на улице Дощанова, в районе гимназии имени Максима Горького. Нарушение зафиксировали сотрудники полиции.
В отношении автомобилиста приняли меры административного характера за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.
Полицейские призывают водителей соблюдать Правила дорожного движения, не парковаться в запрещённых местах и не создавать помех другим участникам движения.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.