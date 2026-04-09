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Водителя Geely наказали за парковку во втором ряду возле гимназии в Костанае

— Сегодня, 08:00
Изображение для новости: Водителя Geely наказали за парковку во втором ряду возле гимназии в Костанае

В Костанае водитель автомобиля Geely оставил машину во втором ряду на улице Дощанова, в районе гимназии имени Максима Горького. Нарушение зафиксировали сотрудники полиции.

В отношении автомобилиста приняли меры административного характера за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.

Полицейские призывают водителей соблюдать Правила дорожного движения, не парковаться в запрещённых местах и не создавать помех другим участникам движения.



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