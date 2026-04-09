Тепло возвращается: до +28 градусов ожидается в Костанайской области





На западе, востоке и юге Костанайской области прогнозируется дождь. Днём местами ожидаются гроза и град.

Ночью и утром на западе и севере региона возможен туман. Ветер юго-западный, его скорость составит 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 3–8 градусов тепла, на юге области — до 11 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до 20–25, на юге региона — до 28 градусов тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью температура составит 6–8, днём — 23–25 градусов тепла.

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