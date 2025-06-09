Тариф на воду для жителей в районе Костанайской области снизили более чем в 45 раз

Стоимость питьевой воды для жителей села Глебовка Денисовского района снизили с 5 520,59 до 116 тенге за кубометр. Об этом сообщили в прокуратуре Костанайской области.
Ранее высокий тариф создавал значительную финансовую нагрузку не только для сельчан, но и для местных предпринимателей. При этом законодательством предусмотрено субсидирование стоимости питьевой воды, однако необходимые меры своевременно приняты не были.
После вмешательства прокуратуры тариф на услуги водоснабжения в Глебовке включили в перечень субсидируемых.
В результате стоимость воды снизилась более чем в 45 раз. Принятые меры позволили защитить права 430 жителей села, в том числе 21 предпринимателя.
В прокуратуре отметили, что снижение тарифа поможет существенно сократить расходы населения и бизнеса.
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