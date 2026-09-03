Костанайские фельдшеры стали вторыми по реанимации новорождённых





Команда Костанайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи заняла второе место в категории «Реанимация новорождённых» на республиканском чемпионате бригад скорой помощи.

Соревнования прошли в Таразе с международным участием. За победу боролись 26 команд, в том числе представители Беларуси, Кыргызстана и Азербайджана. Медики демонстрировали навыки оказания помощи пострадавшим при ДТП и множественных травмах, а также проведения реанимации детей и взрослых.

Костанайскую область на чемпионате представляли фельдшеры Валерий Попов, Ернур Бикатай и Богдан Большаков.

24-летний Валерий Попов работает в скорой помощи четыре года. За это время ему доводилось сталкиваться с разными ситуациями — однажды он даже принимал роды в автомобиле. По словам фельдшера, перед соревнованиями команда готовилась несколько месяцев.

— Эмоции зашкаливали, это не передать. Но оно того стоило. Мы готовились с мая: после суток, перед сменами и во время дежурств. Сначала разбирали взрослую реанимацию, затем детскую. Подготовка не прошла зря, — рассказал Валерий Попов.

Капитан команды Ернур Бекетай работает в медицине уже десять лет. Он отметил, что успешное выступление стало также заслугой наставников. В реальной практике фельдшеру уже приходилось спасать новорождённого, который несколько минут не мог самостоятельно дышать.

— Ребёнок семь-восемь минут не дышал самостоятельно. Пульс был. Мы провели необходимые мероприятия, и дыхание восстановилось. Одновременно оказывали помощь маме, у которой началось послеродовое кровотечение. Сейчас этому ребёнку уже пять лет. Это произошло 4 декабря, в мой день рождения, поэтому я запомнил тот случай на всю жизнь, — поделился Ернур Бикатай.

Самым молодым участником костанайской команды стал 21-летний Богдан Большаков. По его словам, во время испытаний все действия необходимо было выполнять максимально быстро и точно. Задания проходили на специальных манекенах под наблюдением модераторов.

— Самым сложным было провести интубацию из-за очень маленькой голосовой щели. Главное — обеспечить проходимость верхних дыхательных путей и вентиляцию лёгких. Мы получили бесценный опыт, который обязательно будем применять в работе, — рассказал Богдан Большаков.

Костанайские специалисты выполняли задание по международной программе реанимации новорождённых Neonatal Resuscitation Program. Она требует точности, быстрого принятия решений и слаженной работы всей бригады.

Для медиков региона участие в чемпионате уже стало традиционным. В прошлом году костанайская команда заняла третье место в категории детской реанимации. Такие соревнования позволяют специалистам обмениваться опытом и совершенствовать навыки, от которых в реальной работе зависят жизни пациентов.

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