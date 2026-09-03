В поликлиниках Казахстана сохранят отдельные педиатрические участки





Министерство здравоохранения Казахстана планирует сохранить самостоятельные педиатрические участки в поликлиниках, где есть необходимые специалисты. Родители смогут, как и прежде, обращаться с ребёнком непосредственно к педиатру по месту прикрепления, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на ведомство.

При этом от работы врачей общей практики отказываться не будут. Каждая медицинская организация сможет самостоятельно выбирать схему обслуживания с учётом количества педиатров и потребностей прикреплённого населения.

Педиатры будут наблюдать детей с раннего возраста, проводить профилактические осмотры, оценивать физическое и психомоторное развитие, выявлять заболевания и при необходимости направлять пациентов к профильным специалистам.

Одновременно в стране увеличивают число детских врачей. В 2026 году подготовлены 123 педиатра, в 2027-м ожидается выпуск ещё 91 специалиста. На 2026–2027 учебный год по специальности «Педиатрия» выделено 113 государственных грантов.

Расширяется и сеть детской помощи. С июня 2025 года в поликлиниках по месту жительства открывают педиатрические отделения. За последний год в стране появилось 366 таких подразделений.

Изменения направлены на то, чтобы дети находились под постоянным медицинским наблюдением с рождения, а возможные нарушения развития выявлялись на ранних стадиях. Педиатры продолжат работать совместно с врачами общей практики и профильными специалистами.

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