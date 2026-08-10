Жара вернётся: погода в Костанае и области





В Костанайской области 4 сенятбряожидается сухая и тёплая погода. Осадков не прогнозируется. Ночью и утром на западе и севере региона возможен туман.

Ветер юго-западный, его скорость составит 7–12 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах +7…+12 градусов, на юге области — до +15. Днём столбики термометров поднимутся до +26…+31 градуса.

В Костанае ожидается переменная облачность без осадков. Ночью ветер юго-западный со скоростью 2–7 метров в секунду, днём — 7–12 метров в секунду.

Ночью в областном центре прогнозируется +10…+12 градусов, днём — +27…+29.

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