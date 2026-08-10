Невостребованное жильё смогут передавать другим очередникам





В Казахстане изменили порядок распределения жилья между гражданами, состоящими на учёте. Новые правила действуют с 27 июля.

Половина квартир предназначается для социально уязвимых категорий, включая людей с инвалидностью и ветеранов Великой Отечественной войны. Ещё 20% жилья выделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, остальные 30% — другим очередникам.

Если в населённом пункте нет претендентов из категории, для которой предусмотрена определённая квота, квартиры смогут распределить среди остальных граждан.

— Если в конкретном регионе или населённом пункте отсутствует какая-либо категория и программа не может распределить предназначенное для неё жильё, оставшиеся квартиры будут передаваться другим категориям очередников. Это позволит сделать распределение более справедливым и быстрым, — рассказал Амир Искендиров.

Также при переходе населённого пункта в другой регион из-за изменения административных границ первоначальная дата постановки жителей на жилищный учёт будет сохраняться.

Кроме того, с сентября Отбасы банк сможет проверять и обновлять сведения об очередниках без получения их отдельного согласия. Сейчас такое согласие предоставили около 70% граждан. Ожидается, что нововведение ускорит инвентаризацию списков и распределение жилья по актуальным данным.

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