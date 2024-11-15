«На вашего ребёнка навели порчу»: полиция предупредила о новой схеме мошенничества





В интернете участились случаи мошенничества с участием лжецелителей, ясновидящих и гадалок. Злоумышленники сообщают людям, что на их ребёнка якобы навели «сильную порчу», после чего предлагают за деньги провести «лечение» или специальный обряд.

Как правило, мошенники связываются с потенциальными жертвами через социальные сети и мессенджеры. Они перечисляют вымышленные «признаки порчи», запугивают человека возможными последствиями и убеждают его в необходимости срочно принять меры.

После этого злоумышленники просят перевести деньги за «снятие порчи», «исцеление» либо покупку якобы необходимых для обряда предметов. Кроме того, они могут попытаться получить персональные и банковские данные жертвы.

Полиция рекомендует:

не верить обещаниям незнакомцев «снять порчу», «избавить от сглаза» или вылечить человека;

не переводить деньги на счета неизвестных лиц;

не сообщать реквизиты банковских карт, персональные данные и коды из SMS;

не поддаваться панике и проверять полученную информацию;

сохранять переписку и квитанции о переводах, если возникло подозрение на мошенничество.

Если у вас требуют деньги подобным способом или вы уже стали жертвой злоумышленников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по номеру 102.

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