Почти три километра аварийного водопровода реконструируют в Костанае

В Костанае продолжается реконструкция водопровода на участке от улицы Чехова до Рубинштейна и далее до улицы Фролова. Общая протяжённость обновляемых сетей предприятия «Костанай-Су» составляет почти три километра.
Износ водопровода превышает 60%. Ежегодно на этом участке происходило более десяти аварий. Работы ведутся в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. На реализацию проекта направили 233,4 млн тенге заёмных средств.
К реконструкции местная подрядная организация приступила 17 июля. На сегодняшний день выполнено около 70% запланированных работ.
Изначально проект предусматривал прокладку труб открытым способом. Однако из-за плотного движения и большого количества расположенных рядом коммуникаций специалисты перешли на горизонтально-направленное бурение.
— Этот способ позволил ускорить работы и доставить меньше неудобств жителям, — рассказал главный инженер подрядной организации Сергей Мастега.
На ремонтируемом участке проходят сети теплоснабжения, связи, интернета, канализации и электроснабжения. В границах реконструкции расположено более 80 жилых и коммерческих объектов. На время проведения работ абонентов переключили на другие сети.
После завершения реконструкции новый водопровод подвергнут опрессовке и хлорированию, после чего объект введут в эксплуатацию.
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