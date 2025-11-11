До +32 градусов ожидается в Костанайской области





В Костанайской области осадков не ожидается. Ветер юго-западный, его скорость составит 7–12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +9 до +14 градусов, днём — от +27 до +32 градусов.

В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +11…+13 градусов, днём воздух прогреется до +29…+31 градуса.

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