Тариф на воду может вырасти в Костанае: «Костанай-Су» подал заявку

Предприятие «Костанай-Су» подало тарифную заявку на период с 2027 по 2031 год. В проекте предусмотрен рост среднеотпускного тарифа в пределах 20%, сообщили в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области.
Речь пока не идёт об окончательном повышении стоимости воды для всех потребителей. Сначала специалисты департамента проверят обоснованность заявленных расходов и определят среднеотпускной тариф. После этого стоимость услуг будет рассчитана отдельно для разных групп потребителей.
— В проектной заявке предусмотрен рост в пределах 20% среднеотпускного тарифа. Однако у нас уже есть вопросы по обоснованности некоторых расходов и стоимости материалов. Поэтому окончательный рост однозначно будет меньше, — рассказал руководитель департамента Акан Ташпанов.
После завершения проверки тарифной заявки состоятся публичные слушания. Их дату позднее опубликуют на официальных ресурсах департамента.
Специалисты также напомнили, что инвестиционная программа «Костанай-Су» включает закупки, ремонт сетей и другие расходы, финансируемые за счёт платежей абонентов. На 2026 год её объём составляет 1 млрд 390,9 млн тенге. Программу утверждает и контролирует Департамент по регулированию естественных монополий.
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