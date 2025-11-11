Выбрать любую поликлинику не получится: что изменится для беременных и детей





С 12 сентября в Казахстане изменятся правила прикрепления детей и беременных женщин к медицинским организациям. Теперь дети в возрасте от рождения до 17 лет, беременные и родильницы смогут прикрепляться к поликлиникам только по месту фактического проживания.

Ранее это требование распространялось на беременных женщин и детей до пяти лет. Дети до 14 лет прикреплялись к той же поликлинике, что и их родители.

— Сейчас дети от рождения до 17 лет, беременные и родильницы прикрепляются только по месту фактического проживания, — пояснила руководитель отдела управления здравоохранения акимата Костанайской области Алия Бекенова.

Медицинские организации должны проинформировать пациентов о новых правилах. В поликлинике №4 Костаная, где на 36 участках обслуживаются более 58 тысяч человек, для сотрудников уже провели соответствующий инструктаж.

При выборе поликлиники специалисты советуют учитывать её удалённость от дома. Несмотря на то что электронные паспорта здоровья доступны медицинским работникам разных организаций, для своевременного оказания помощи важна шаговая доступность.

В прикреплении к выбранной поликлинике могут отказать, если она переполнена. Согласно установленным нормативам, на одном терапевтическом участке могут обслуживаться до 2 200 человек, на педиатрическом — до 900 детей.

Осуждённая за хищение женщина вышла на свободу по амнистии в Костанае В Костанайской области завершили применение амнистии, объявленной в связи с принятием новой Конституции. Она коснулась...

До +32 градусов ожидается в Костанайской области В Костанайской области осадков не ожидается. Ветер юго-западный, его скорость составит 7–12 метров в секунду....