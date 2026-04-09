Пенсионные накопления казахстанцев предложили инвестировать с учётом возраста





В Казахстане могут изменить подход к инвестированию пенсионных накоплений. Для вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда предлагают внедрить возрастные портфели, а часть активов передать в управление частным компаниям, передает tengrinews.kz

Об этом во время круглого стола по вопросам развития рынка капитала сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нуржан Турсунханов. Инициативы включены в Программу развития рынка капитала до 2030 года.

Сейчас основная часть пенсионных активов находится под управлением Национального банка и инвестируется по общей стратегии независимо от возраста вкладчиков. Новая модель предполагает, что уровень риска будет меняться в зависимости от того, сколько времени человеку осталось до выхода на пенсию.

Для молодых вкладчиков планируют увеличить долю акций и других инструментов роста. По мере приближения к пенсионному возрасту средства будут постепенно переводить в более консервативные и ликвидные активы. Конкретные возрастные границы и параметры портфелей пока не определены.

Также предлагается поэтапно передать часть пенсионных активов лицензированным частным управляющим. Компании планируют отбирать на конкурсной основе и предоставлять им право управлять отдельными классами активов.

При этом пенсионные взносы продолжат поступать в ЕНПФ и учитываться на индивидуальных счетах вкладчиков. Национальный банк сохранит ключевые функции по формированию инвестиционной политики и контролю.

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