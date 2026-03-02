С 3 по 5 марта 2026 года на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода. По данным синоптиков, на страну будет влиять северо-западный циклон.

В большинстве регионов прогнозируются осадки — дождь и снег. Местами возможны метель и гололёд.

4 марта на юге и юго-востоке республики ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя.

По всей стране также прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы возможен туман.

Несмотря на осадки, синоптики отмечают постепенное повышение температуры воздуха в большинстве регионов.

