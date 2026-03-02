С 3 по 5 марта 2026 года на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода. По данным синоптиков, на страну будет влиять северо-западный циклон.
В большинстве регионов прогнозируются осадки — дождь и снег. Местами возможны метель и гололёд.
4 марта на юге и юго-востоке республики ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя.
По всей стране также прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы возможен туман.
Несмотря на осадки, синоптики отмечают постепенное повышение температуры воздуха в большинстве регионов.
СОР и СОЧ отменят или нет? Минпросвещения Казахстана дало официальный ответ
Март будет короче: когда завершится третья четверть в школах
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.