Проведены обыски: руководителя отдела образования Костаная задержали

В Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ «Отдел образования акимата города Костаная». Об этом сообщили в прокуратуре Костанайской области.
По данным следствия, должностные лица отдела образования в группе с другими лицами подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных подведомственным учреждениям образования.
В рамках досудебного расследования 1 июня 2026 года проведён ряд следственных действий, в том числе обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.
В этот же день по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Мошенничество»), в порядке статьи 128 УПК РК задержана руководитель ГУ «Отдел образования акимата города Костаная» Гульнара Уразбаева.
В настоящее время расследование продолжается.
В ДКНБ отметили, что иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
