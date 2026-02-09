На большей части территории Казахстана в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. По данным синоптиков, с прохождением западного циклона и атмосферных фронтов прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

10–11 февраля сильные осадки ожидаются на севере, северо-западе, юге, юго-востоке и в центральных регионах страны. 11 февраля интенсивные осадки прогнозируются также на востоке республики. По всей территории Казахстана возможны гололёд, метели и порывистый ветер.

Лишь к концу прогнозируемого периода, под влиянием отрога западного антициклона, ожидается прекращение осадков и понижение температурного фона.

Так, на севере, северо-западе и в центральных областях температура воздуха ночью понизится до 22–30 градусов мороза, днём — до 15–20 мороза. На востоке страны ночью ожидается 13–23 мороза, днём — 12–20 мороза. На юге температура ночью составит 10–20 мороза, днём — от 5 мороза до 5 градусов тепла.

Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности в период неблагоприятных метеоусловий.

