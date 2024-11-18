Прогноз погоды по Казахстану на 19-21 ноября представили синоптики Казгидромета. Сохраняется неустойчивый характер погоды.

На территорию Казахстана смещается очередной Северо-западный циклон.

Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, в северной половине республики ожидаются метели.

Лишь ближе к 21 ноября западные и северо-западные регионы республики окажутся в зоне обширного антициклона, который принесет погоду без осадков.

По республике ожидаются туманы и порывистый ветер.

Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.

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