Прогноз погоды по Казахстану на 19-21 ноября представили синоптики Казгидромета. Сохраняется неустойчивый характер погоды.
На территорию Казахстана смещается очередной Северо-западный циклон.
Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, в северной половине республики ожидаются метели.
Лишь ближе к 21 ноября западные и северо-западные регионы республики окажутся в зоне обширного антициклона, который принесет погоду без осадков.
По республике ожидаются туманы и порывистый ветер.
Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.