Циклон накрывает Казахстан — прогноз

— Сегодня, 10:34
В ближайшие дни на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды. Прохождение атмосферных фронтов принесёт осадки в виде дождя и снега.

В северных, центральных и восточных областях местами возможны низовая метель и гололёд.

Без осадков прогнозируется на юго-западе и юге Казахстана, а также 22 ноября — на западе и северо-востоке под влиянием отрога антициклона. По республике местами усилится ветер, сохранится туман.

Температурный фон существенных изменений не претерпит. Жителям и водителям рекомендуют учитывать ухудшение видимости, гололёд и порывистый ветер при планировании поездок.



