Обширный циклон сохранит своё влияние на большую часть территории республики. По данным синоптиков, в ближайшее время в стране ожидаются сложные погодные условия: на большей части Казахстана пройдут снег и метель, на юге и юго-востоке осадки будут в виде дождя и снега, местами с гололёдом, в горных районах возможны метели.

По республике сохраняется порывистый ветер 15–20 м/с, местами порывы будут усиливаться до 23–28 м/с. На юге и юго-востоке в ночные и утренние часы прогнозируется туман, что может осложнить видимость на дорогах.

Температурный фон также изменится.

В западных регионах ночью ожидается от –18…–10 до –13…–3 °C, днём — от –15…0 до –5…+3 °C.

В северных, центральных и восточных областях прогнозируется понижение температуры: ночью от –15…–7 до –28…–12 °C, днём — от –15…–5 до –18…–8 °C.

На юге и юго-востоке страны ночью столбики термометров опустятся с –11…–3 до –20…–5 °C, днём — от –2…–5 до –13…–1 °C.

Жителям и гостям страны рекомендуют учитывать ухудшение погоды при планировании поездок, соблюдать осторожность на дорогах и по возможности избегать дальних поездок в периоды сильного ветра, гололеда и тумана.

