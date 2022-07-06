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Циклон не уйдёт. Прогноз погоды на 7-9 июля

Фото из открытых источников

На погоду большей части Казахстана будет оказывать свое влияние Южный циклон.

Он принесет дожди с грозами, а также ожидаются град, шквал, усиление ветра: 07 июля на северо-западе, 07-08 июля на севере, в центре, юго-востоке, 08-09 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди.

Лишь запад Казахстана будит находится под влиянием Западного антициклона, где ожидается погода без осадков.

 

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