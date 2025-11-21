USD 518.19 EUR 597.32 RUB 6.43

Циклон окажет влияние на погоду — прогноз

— Сегодня, 13:38
alau.kz

С 22 по 24 ноября под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки — дождь, снег, на севере, востоке, в центре страны прогнозируются гололед и низовая метель.

Лишь на западе, юге, юго-востоке РК ожидается погода преимущественно без осадков.

По Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.



