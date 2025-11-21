Новые правила дорожного движения вступят в силу с 23 ноября в РК
В ПДД Казахстана внесены масштабные изменения и дополнения, которые начнут действовать с 23 ноября 2025...
С 22 по 24 ноября под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки — дождь, снег, на севере, востоке, в центре страны прогнозируются гололед и низовая метель.
Лишь на западе, юге, юго-востоке РК ожидается погода преимущественно без осадков.
По Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра.
В температурном фоне резких изменений не ожидается.
