С 22 по 24 ноября под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки — дождь, снег, на севере, востоке, в центре страны прогнозируются гололед и низовая метель.

Лишь на западе, юге, юго-востоке РК ожидается погода преимущественно без осадков.

По Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

