Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть РК — пройдут дожди с грозами, 18-19 сентября на северо-востоке, в центре, на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди со шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Лишь на западе, северо-западе страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке РК в ночные и утренние часы – туманы.

Температура воздуха: на западе страны повышение ночью от 5-13 до 10-18, днем понижение от 22-28 до 18-23 тепла, на северо-западе ночью 1-10 тепла, на западе, севере региона заморозки 2 градуса, днем 18-25 тепла, на севере ночью 2-10 тепла, на западе, севере региона заморозки 2 градуса, днем повышение от 14-20 до 17-23 тепла, в центре ночью понижение от 5-11 тепла до 0-8 тепла, на западе, севере региона заморозки 2 градуса, днем повышение от 10-18 до 15-25 тепла, на востоке ночью 2-13 тепла, днем понижение от 15-23 до 10-18 тепла, на юге страны ночью 7-15, днем 20-28 тепла, на юго-востоке ночью 8-14, днем 15-25 тепла

