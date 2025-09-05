Прогноз погоды по Казахстану на 6-8 сентября представили синоптики Казгидромета.
В ближайшие дни погоду большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, 6 сентября на северо-западе, 7-8 сентября на севере, 08 сентября на востоке, в центре республики ожидаются сильный дождь, град, шквал.
По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы – туманы. На юго-западе, юге страны ожидается пыльная буря.
В температурном фоне ожидается понижение температур: на северо-западе страны ночью до 8-16, днем до 15-25 тепла, на севере ночью до 8-15, днем до 13-20 тепла, в центре ночью до 7-18, днем до 15-23 тепла, на юге ночью до 12-20, днем до 22-30 тепла. На востоке ожидается повышение температур – ночью до 5-15, днем до 20-28 тепла. На западе, юго-востоке страны значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.
